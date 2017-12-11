Ломаченко став другим найкращим боксером світу у рейтингу BoxRec
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко піднявся на другий рядок у рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє УНН з посиланням на сайт BoxRec.
Авторитетний портал за підсумками перемоги Ломаченка над дворазовим олімпійським чемпіоном Гільєрмо Рігондо поліпшив рейтинг нашого бійця до 861 пункту – друге місце. Українець обійшов Геннадія Головкіна і Теренса Кроуфорда, які мають 857 і 851 бал відповідно.
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Примітно, що сам Рігондо, який потерпів першої поразки в кар'єрі, наразі тільки на 68-й позиції (253).
Варто зазначити й високі результати деяких інших уродженців України. Наприклад, Олександр Усик ділить 12-13 місця із Менні Пак'яо – по 550 очок. Віктор Постол займає 32-й щабель, Олександр Гвоздик 63-й, а Сергій Дерев'янченко 102-й.
Як повідомляв УНН, на "Медісон Сквер Гарден" Ломаченко за допомогою технічного нокауту вийшов переможцем з протистояння із Рігондо.