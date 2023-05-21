Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона, спомнил о церкви и расплакался
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Встреча Василия Ломаченко и Девида Хейни закончилась победой последнего, сообщает УНН.
Американский боксер, являющийся чемпионом мира по всем четырем основным версиям Девин Хейни, смог сохранить свои титулы (WBC, WBA Super, IBF и WBO).
Бой длился все 12 раундов, по итогам которых судьи предпочли Хейни. Американец одержал побед по очкам.
После боя Василий Ломаченко расплакался в раздевалке. Кроме того, сразу после боя Ломаченко заявил: «Хочу помогать своей православной церкви» (напомним, что боксер является прихожанином УПЦ МП).