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19:26 • 44412 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103145 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106740 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106992 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101344 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93970 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110039 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона, спомнил о церкви и расплакался

Ломаченко проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона, спомнил о церкви и расплакался

Киев • УНН

 • 1272881 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Встреча Василия Ломаченко и Девида Хейни закончилась победой последнего, сообщает УНН.

Американский боксер, являющийся чемпионом мира по всем четырем основным версиям Девин Хейни, смог сохранить свои титулы (WBC, WBA Super, IBF и WBO).

Бой длился все 12 раундов, по итогам которых судьи предпочли Хейни. Американец одержал побед по очкам.

После боя Василий Ломаченко расплакался в раздевалке. Кроме того, сразу после боя Ломаченко заявил: «Хочу помогать своей православной церкви» (напомним, что боксер является прихожанином УПЦ МП).

Украинские Национальные Новости

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