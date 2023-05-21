Ломаченко програв Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона, згадав про церкву та розплакався
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Зустріч Василя Ломаченка та Девіда Хейні закінчилася перемогою останнього, повідомляє УНН.
Американський боксер, який є чемпіоном світу за всіма чотирма основними версіями Девін Хейні, зміг зберегти свої титули (WBC, WBA Super, IBF і WBO).
Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перевагу Хейні. Американець здобув перемоги за очками.
Після бою Василь Ломаченко розплакався у роздягальні. Крім того, одразу після бою Ломаченко заявив: «Хочу допомагати своїй православній церкві» (нагадаємо, що боксер є парафіянином УПЦ МП).