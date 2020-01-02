Ломаченко о Мейвезере и Дэвисе: они не атлеты, а бизнесмены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO в легком весовом дивизионе украинец Василий Ломаченко подверг критике непобедимого американца Джервонты Дэвиса (чемпион WBA) и бывшую звезду мирового бокса Флойда Мейвезера, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "THE FIGHT with Teddy Atlas".
"Они не атлеты, а бизнесмены. Они здесь только ради денег. А меня интересуют бои с лучшими из лучших. Мне нужно ради наследства и ради истории. Ради моей истории и ради истории бокса", - признался Ломаченко.
Напомним, что именно Мейвезер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
Как сообщал УНН, Дэвис в 2019 году вызвал Ломаченко на бой.