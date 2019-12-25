Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів десятиріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Журнал Forbes опублікував десятку найбільш високооплачуваних спортсменів в період з 2009 по 2019 роки, передає УНН.
На вершині генерації знаходиться колишній боксер Флойд Мейвезер із заробітком у вигляді 915 млн. дол. За ним розмістився португальський футболіст Кріштіану Роналду — 800. Трійку замкнув інший футболіст Ліонель Мессі — 750.
Далі в рейтингу йдуть: баскетболіст Леброн Джеймс (680), тенісист Федерер (640), гольфісти Вудс (615) і Міклсон (480), боксер Пак’яо (435), баскетболіст Дюрент (425) і пілот “Формули-1” Хемілтон (400).
Загалом дохід топ-10 спортсменів за ці десять років склав 6,1 мільярда доларів.
Відзначимо також, до 2010 року гольфіст Тайгер Вудс був єдиним, хто за рік зумів заробити понад 80 млн. дол. До 2019 року таких спортсменів вже було з десяток.
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