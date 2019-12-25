Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Журнал Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2009 по 2019 годы, передает УНН.
На вершине генерации находится бывший боксер Флойд Мейвезер с заработком в виде 915 млн. долл. За ним разместился португальский футболист Криштиану Роналду — 800. Тройку замкнул другой футболист Лионель Месси — 750.
Далее в рейтинге следуют: баскетболист Леброн Джеймс (680), теннисист Федерер (640), гольфисты Вудс (615) и Миклсон (480), боксер Пакьяо (435), баскетболист Дюрэнт (425) и пилот “Формулы-1” Хэмилтон (400).
В общем доход топ-10 спортсменов за десять лет составил 6,1 миллиарда долларов.
Отметим также, до 2010 года гольфист Тайгер Вудс был единственным, кто за год сумел заработать более 80 млн. долл. До 2019 году таких спортсменов уже с десяток.
Напомним, Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия.