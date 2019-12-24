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Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття

Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття

Київ • УНН

 • 19700 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Видання Forbes назвало найбагатших артистів десятиліття. У топ увійшли Dr. Dre, Тейлор Свіфт, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага та інші музиканти. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання.

Так, перше місце у рейтингу Forbes посів американський репер та продюсер Dr. Dre. За десятиліття йому вдалося заробити 950 млн дол, попри те, що він вже давно не пише хітів і не гастролює.

Реперу належать 20% акцій компанії Beats, яку в 2014 році придбала компанія Apple.

Другою стала американська співачка Тейлор Свіфт з доходом 825 млн доларів.

До трійки лідерів потрапила співачка Бейонсе, яка заробила 685 млн дол, а її чоловік Джей Зі став сьомим із заробітком 560 млн дол.

Гурт U2 посів четверту сходинку з доходом 675 млн дол. за підсумками десятиліття, а п’ятим став репер Diddy - 605 млн дол.

Також у десятку найбагатших музикантів увійшли Елтон Джон, Пол Маккартні, Кеті Перрі та Леді Гага.

Нагадаємо, автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг знов стала найбільш високооплачуваним письменником у світі за версією журналу Forbes.

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