Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Видання Forbes назвало найбагатших артистів десятиліття. У топ увійшли Dr. Dre, Тейлор Свіфт, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага та інші музиканти. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання.
Так, перше місце у рейтингу Forbes посів американський репер та продюсер Dr. Dre. За десятиліття йому вдалося заробити 950 млн дол, попри те, що він вже давно не пише хітів і не гастролює.
Реперу належать 20% акцій компанії Beats, яку в 2014 році придбала компанія Apple.
Другою стала американська співачка Тейлор Свіфт з доходом 825 млн доларів.
До трійки лідерів потрапила співачка Бейонсе, яка заробила 685 млн дол, а її чоловік Джей Зі став сьомим із заробітком 560 млн дол.
Гурт U2 посів четверту сходинку з доходом 675 млн дол. за підсумками десятиліття, а п’ятим став репер Diddy - 605 млн дол.
Також у десятку найбагатших музикантів увійшли Елтон Джон, Пол Маккартні, Кеті Перрі та Леді Гага.
Нагадаємо, автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг знов стала найбільш високооплачуваним письменником у світі за версією журналу Forbes.