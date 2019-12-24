Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Издание Forbes назвало самых богатых артистов десятилетия. В топ вошли Dr. Dre, Тейлор Свифт, Бейонсе, Кэти Перри, Леди Гага и другие музыканты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание.
Так, первое место в рейтинге Forbes занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre. За десятилетие ему удалось заработать 950 млн долл, несмотря на то, что он уже давно не пишет хитов и не гастролирует.
Рэперу принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела компания Apple.
Второй стала американская певица Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов.
В тройку лидеров попала певица Бейонсе, которая заработала 685 млн долл, а ее муж Джей Зи стал седьмым с заработком 560 млн долл.
Группа U2 заняла четвертое место с доходом 675 млн долларов по итогам десятилетия, а пятым стал рэпер Diddy - 605 млн долл.
Также в десятку самых богатых музыкантов вошли Элтон Джон, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.
Напомним, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг снова стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.