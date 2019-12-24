Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

ukru
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33638 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119613 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125378 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123608 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 146007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110889 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111394 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109780 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132193 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130843 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 100655 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 101995 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 104919 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 105416 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

06:21 • 53586 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 145996 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 135643 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 162935 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 204990 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 189215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 110037 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 113851 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 118918 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 116268 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 115355 просмотра
Актуальное
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Киев  •  УНН

 • 19698 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Издание Forbes назвало самых богатых артистов десятилетия. В топ вошли Dr. Dre, Тейлор Свифт, Бейонсе, Кэти Перри, Леди Гага и другие музыканты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание.

Так, первое место в рейтинге Forbes занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre. За десятилетие ему удалось заработать 950 млн долл, несмотря на то, что он уже давно не пишет хитов и не гастролирует.

Рэперу принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела компания Apple.

Второй стала американская певица Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов.

В тройку лидеров попала певица Бейонсе, которая заработала 685 млн долл, а ее муж Джей Зи стал седьмым с заработком 560 млн долл.

Группа U2 заняла четвертое место с доходом 675 млн долларов по итогам десятилетия, а пятым стал рэпер Diddy - 605 млн долл.

Также в десятку самых богатых музыкантов вошли Элтон Джон, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Напомним, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг снова стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы