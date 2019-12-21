Джоан Роулінг повернула собі титул найбільш високооплачуваного письменника

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником у світі за версією журналу Forbes. За оцінками видання, за цей рік вона зуміла заробити 92 млн доларів і тим самим повернулася на першу сходинку в рейтингу після річної перерви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.