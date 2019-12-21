Джоан Роулінг повернула собі титул найбільш високооплачуваного письменника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником у світі за версією журналу Forbes. За оцінками видання, за цей рік вона зуміла заробити 92 млн доларів і тим самим повернулася на першу сходинку в рейтингу після річної перерви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Видання зазначає, що заробити Роулінг допомогли не тільки продажу її книг в США (в цьому плані рік вийшов для письменниці не найвдалішим), скільки тематичні парки і бродвейська постановка "Гаррі Поттер і прокляте дитя". На продажу театральних квитків письменниці за тиждень вдалося заробити понад 2 млн доларів.
Колишній лідер рейтингу Джеймс Паттерсон на цей раз виявився на другому місці, заробивши за рік 70 млн. Успіх йому приніс продаж 5,5 млн примірників книги "Президент пропав", яку Паттерсон написав в співавторстві з колишнім главою США Біллом Клінтоном.
Паттерсон кілька разів ставав самим високооплачуваним письменником за версією Forbes. У минулому році він зайняв першу сходинку в рейтингу, заробивши 86 млн, Роулінг тоді заробила 54 млн і зайняла другу сходинку. Ще раніше, в 2017 році, заробіток Паттерсона склав 87 млн (у Роулінг тоді було 95 млн).
На третьому місці опинилася колишня перша леді Мішель Обама. За рік вона заробила 36 млн на автобіографічній книзі "Becoming. Моя історія". Промоутерский тур, присвячений виходу цього твору, також приніс Обамі непоганий дохід, оскільки виступала вона перед шанувальниками на великих стадіонах. Forbes зазначає, що книгу пише і сам Барак Обама. Гонорар колишній президент вже отримав, а сама автобіографія повинна з'явитися в наступному році.
Далі в рейтингу йде дитячий письменник Джефф Кінні. 20 млн йому принесла серія "Щоденник слабака", яка виходить з 2007 року. Цього року Кінні випустив вже 14-ю книгу.
П'ятірку найбільш високооплачуваних письменників замкнув Стівен Кінг. У минулому році він заробив 27 млн на екранізації книги "Воно", а в цьому отримав лише 17 млн. Причиною зниження доходів Forbes називає в тому числі відносну невдачу картини "Доктор Сон", яка заробила в прокаті 71 млн.
Нагадаємо, Роулінг пообіцяла чотири нові книги.