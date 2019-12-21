Джоан Роулинг вернула себе титул самого высокооплачиваемого писателя

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes. По оценкам издания, за этот год она сумела заработать 92 млн долларов и тем самым вернулась на первую строчку в рейтинге после годичного перерыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.