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Джоан Роулинг вернула себе титул самого высокооплачиваемого писателя

Джоан Роулинг вернула себе титул самого высокооплачиваемого писателя

Киев  •  УНН

 • 17656 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes. По оценкам издания, за этот год она сумела заработать 92 млн долларов и тем самым вернулась на первую строчку в рейтинге после годичного перерыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Издание отмечает, что заработать Роулинг помогли не столько продажи ее книг в США (в этом плане год получился для писательницы не самым удачным), сколько тематические парки и бродвейская постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя". На продаже театральных билетов писательнице за неделю удалось заработать более 2 млн долларов.

Прежний лидер рейтинга Джеймс Паттерсон на этот раз оказался на втором месте, заработав за год 70 млн. Успех ему принесла продажа 5,5 млн экземпляров книги "Президент пропал", которую Паттерсон написал в соавторстве с бывшим главой США Биллом Клинтоном.

Паттерсон несколько раз становился самым высокооплачиваемым писателем по версии Forbes. В прошлом году он занял первую строчку в рейтинге, заработав 86 млн, Роулинг тогда заработала 54 млн и заняла вторую строчку. Еще ранее, в 2017 году, заработок Паттерсона составил 87 млн (у Роулинг тогда было 95 млн).

На третьем месте оказалась бывшая первая леди Мишель Обама. За год она заработала 36 млн на автобиографической книге "Becoming. Моя история". Промоутерский тур, посвященный выходу этого произведения, также принес Обаме неплохой доход, поскольку выступала она перед поклонниками на больших стадионах. Forbes указывает, что книгу пишет и сам Барак Обама. Гонорар бывший президент уже получил, а сама автобиография должна появиться в следующем году.

Далее в рейтинге идет детский писатель Джефф Кинни. 20 млн ему принесла серия "Дневник слабака", которая выходит с 2007 года. В этом году Кинни выпустил уже 14-ю книгу.

Пятерку самых высокооплачиваемых писателей замкнул Стивен Кинг. В прошлом году он заработал 27 млн на экранизации книги "Оно", а в этом получил лишь 17 млн. Причиной снижения доходов Forbes называет в том числе относительную неудачу картины "Доктор Сон", заработавшей в прокате 71 млн.

Напомним, Роулинг пообещала четыре новые книги.

Украинские Национальные Новости

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