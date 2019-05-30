Волшебный мир Гарри Поттера: Роулинг пообещала четыре новые книги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре совершенно новые истории, связанные с волшебным миром Гарри Поттера, спустя 20 лет после публикации первого романа, передаёт УНН, ссылаясь на The Independent.
Серия коротких электронных книг, посвященная изучению «традиционного фольклора и магии в основе», будет выпущена издательством Pottermore Publishing.
Они будут сосредоточены на конкретных уроках школы магии "Хогвартс", включая "гадание, гербологию и защиту от темных искусств".
Первые две книги - "Путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств" и "Путешествие сквозь зелья и гербологию" - выйдут 27 июня.
Как сообщал УНН, третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 12 ноября 2021.