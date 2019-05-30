Чарівний світ Гаррі Поттера: Роулінг пообіцяла чотири нові книги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири абсолютно нові історії, пов'язані з чарівним світом Гаррі Поттера, через 20 років після публікації першого роману, передає УНН, посилаючись на The Independent.
Серія коротких електронних книг, присвячена вивченню "традиційного фольклору і магії в основі", буде випущена видавництвом Pottermore Publishing.
Вони будуть зосереджені на конкретних уроках школи магії "Хогвартс", включаючи "ворожіння, гербології та захист від темних мистецтв".
Перші дві книги - "Подорож крізь чари і захист від темних мистецтв" і "Подорож крізь зілля і гербології" - вийдуть 27 червня.
Як повідомляв УНН, третя частина "Фантастичних звірів" вийде в прокат 12 листопада 2021 року.