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Чарівний світ Гаррі Поттера: Роулінг пообіцяла чотири нові книги

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Британська письменниця Джоан Роулінг випустить чотири абсолютно нові історії, пов'язані з чарівним світом Гаррі Поттера, через 20 років після публікації першого роману, передає УНН, посилаючись на The Independent.

Серія коротких електронних книг, присвячена вивченню "традиційного фольклору і магії в основі", буде випущена видавництвом Pottermore Publishing.

Вони будуть зосереджені на конкретних уроках школи магії "Хогвартс", включаючи "ворожіння, гербології та захист від темних мистецтв".

Перші дві книги - "Подорож крізь чари і захист від темних мистецтв" і "Подорож крізь зілля і гербології" - вийдуть 27 червня.

Як повідомляв УНН, третя частина "Фантастичних звірів" вийде в прокат 12 листопада 2021 року.

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