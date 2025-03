Названа дата выхода 3-й части "Фантастических тварей"

Триквел выйдет два года спустя после второй части, носившей название "Преступления Грин-де-Вальда". Известно, что всего будет пять приквелов к истории Гарри Поттера, однако дата выхода нового фильма долго не называлась. Студия откладывала старт съемок, ссылаясь на масштабность проекта. Теперь стало известно, что активная работа над кинолентой начнется весной 2020 года.

Режиссером фильма вновь выступил Дэвид Йейтс. Подробности сюжета пока неизвестны, однако предположительно на экране зрители увидят все тех же основных героев, что и в первых двух фильмах.

For those that care: 3rd FANTASTIC BEASTS movie set for a Nov. 12, 2021 release.

