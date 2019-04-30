Названа дата выхода 3-й части "Фантастических тварей"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109621 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112339 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113311 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141150 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130341 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Названа дата выхода 3-й части "Фантастических тварей"

Названа дата выхода 3-й части "Фантастических тварей"

Киев  •  УНН

 • 27351 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Warner Bros. официально сообщили, что третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 12 ноября 2021 года, сообщает УНН.

Триквел выйдет два года спустя после второй части, носившей название "Преступления Грин-де-Вальда". Известно, что всего будет пять приквелов к истории Гарри Поттера, однако дата выхода нового фильма долго не называлась. Студия откладывала старт съемок, ссылаясь на масштабность проекта. Теперь стало известно, что активная работа над кинолентой начнется весной 2020 года.

Режиссером фильма вновь выступил Дэвид Йейтс. Подробности сюжета пока неизвестны, однако предположительно на экране зрители увидят все тех же основных героев, что и в первых двух фильмах.

Напомним, режиссеры "Мстителей" снимут документалку о Стэне Ли.

Как сообщал УНН, в сети появился новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

For those that care: 3rd FANTASTIC BEASTS movie set for a Nov. 12, 2021 release.

— Borys Kit (@Borys_Kit) 29 квітня 2019 р.

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