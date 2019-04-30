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Названа дата виходу 3-ї частини "Фантастичних звірів"

Названа дата виходу 3-ї частини "Фантастичних звірів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Warner Bros. офіційно повідомили, що третя частина "Фантастичних звірів" вийде в прокат 12 листопада 2021 року, повідомляє УНН.

Тріквел вийде через два роки після другої частини, що мала назву "Злочини Грін-де-Вальда". Відомо, що всього буде п'ять приквелів до історії Гаррі Поттера, однак дата виходу нового фільму довго не називалася. Студія відкладала старт зйомок, посилаючись на масштабність проекту. Тепер стало відомо, що активна робота над кінострічкою розпочнеться навесні 2020 року.

Режисером фільму знову виступив Девід Йейтс. Подробиці сюжету поки невідомі, проте імовірно на екрані глядачі побачать все тих же основних героїв, що і в перших двох фільмах.

Нагадаємо, режисери "Месників" знімуть документалку про Стена Лі.

Як повідомляв УНН, в мережі з'явився новий трейлер фільму "Покемон. Детектив Пікачу".

For those that care: 3rd FANTASTIC BEASTS movie set for a Nov. 12, 2021 release.

— Borys Kit (@Borys_Kit) 29 квітня 2019 р.

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