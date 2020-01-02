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Ломаченко про Мейвезера і Девіса: вони не атлети, а бізнесмени

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Чемпіон світу по версіям WBA, WBC, WBO у легкому ваговому дивізіоні українець Василь Ломаченк піддав критиці непереможного американця Джервонти Девіса (чемпіон WBA ) та колишньої зірки світового боксу Флойда Мейвезера, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "THE FIGHT with Teddy Atlas".

"Вони не атлети, а бізнесмени. Вони тут тільки заради грошей. А мене цікавлять бої з кращими з кращих. Мені це потрібно заради спадщини і заради історії. Заради моєї історії і заради історії боксу", - зізнався Ломаченко.

Нагадаємо, що саме Мейвезер очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиріччя. 

Як повідомляв УНН, Девіс в 2019 році викликав Ломаченка на бій. 

Українські Національні Новини

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