Ломаченко про Мейвезера і Девіса: вони не атлети, а бізнесмени
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Чемпіон світу по версіям WBA, WBC, WBO у легкому ваговому дивізіоні українець Василь Ломаченк піддав критиці непереможного американця Джервонти Девіса (чемпіон WBA ) та колишньої зірки світового боксу Флойда Мейвезера, передає УНН з посиланням на Youtube-канал "THE FIGHT with Teddy Atlas".
"Вони не атлети, а бізнесмени. Вони тут тільки заради грошей. А мене цікавлять бої з кращими з кращих. Мені це потрібно заради спадщини і заради історії. Заради моєї історії і заради історії боксу", - зізнався Ломаченко.
Нагадаємо, що саме Мейвезер очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів десятиріччя.
Як повідомляв УНН, Девіс в 2019 році викликав Ломаченка на бій.