Чемпіон світу у напівлегкій категорії викликав на бій Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Володар титулу чемпіона світу за версією WBA в напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс не проти провести бій проти українця Василя Ломаченко. Слова непереможного боксера приводить “BoxingScene”, інформує УНН.
“Звичайно, я зацікавлений в тому, щоб провести бій з Ломаченко. Ви ж розумієте, що топові бійці повинні боротися один з одним. Безумовно, я хочу цього. Можливо, поєдинок відбудеться на початку 2020 року. Я досить дорослий для цього виклику. У мене є необхідні навички. Я змужнів, як боєць і, як особистість. Я думаю, що зараз відповідний час. Ломаченко необхідно продовжувати перемагати. І тоді одного разу ми зустрінемося на рингу. Обов’язково так станеться”, — відзначив Девіс.
Примітно, що 24-річний Девіс має в активі 22 виграші серед яких 21 нокаутом та жодного фіаско.
Нагадаємо, що Ломаченко повинен повернутися на ринг 31 серпня, коли зустрінеться з Люком Кемпбеллом на “O2 Arena” в Лондоні.