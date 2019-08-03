Чемпион мира в полулегкой категории вызвал на бой Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе американец Джервонта Дэвис не прочь провести бой против украинца Василия Ломаченко. Слова непобедимого боксера приводит “BoxingScene”, информирует УНН.
“Конечно, я заинтересован в том, чтобы провести бой с Ломаченко. Вы же понимаете, что топовые бойцы должны бороться друг с другом. Безусловно, я хочу этого. Возможно, поединок состоится в начале 2020 года. Я достаточно взрослый для этого вызова. У меня есть необходимые навыки. Я возмужал, как боец и как личность. Я думаю, что сейчас подходящее время. Ломаченко необходимо продолжать побеждать. И тогда однажды мы встретимся на ринге. Обязательно так произойдет”, — отметил Дэвис.
Примечательно, что 24-летний Дэвис имеет в активе 22 выигрыше среди которых 21 нокаутом и ни одного фиаско.
Напомним, что Ломаченко должен вернуться на ринг 31 августа, когда встретится с Люком Кэмпбеллом на “O2 Arena” в Лондоне.