Ломаченко планирует изменить весовую категорию после боя с Ригондо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Промоутер украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9 побед, 1 поражение, 7 КО) Боб Арум рассказал о некоторых изменениях к которым готовится его подопечный, передает УНН со ссылкой на BoxingScene.com.
По словам Арума, наш земляк планирует перейти на одну весовую категорию вверх и выступать в легком весе.
"Да, он действительно нацелился на легкий вес. Ломаченко сказал, что в следующем году будет драться в 135 фунтах", - сообщил промоутер.
Кроме того, американец не исключил возможности проведения матча-реванша между Ломаченко и Салидо, который нанес Василию единственное поражение на профи ринге.
"Думаю, Салидо не слишком хочет драться с Ломаченко. Поскольку каждый раз, когда мы делаем ему предложение, он называет определенную цифру гонорара, а когда мы соглашаемся, он увеличивает свои требования", - подчеркни Арум.
Как сообщалось ранее, Ломаченко вылетел в Нью-Йорк, где 9 декабря состоится его противостояние с еще одним олимпийским чемпионом Гильермо Ригондо.