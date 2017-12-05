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Ломаченко планує змінити вагову категорію після бою з Рігондо

Ломаченко планує змінити вагову категорію після бою з Рігондо

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Промоутер українського чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка (9 звитяг, 1 поразка, 7 КО) Боб Арум розповів про деякі зміни до яких готується його підопічний, передає УНН з посиланням на BoxingScene.com.

За словами Арума, наш земляк планує перейти на одну вагову категорію вгору та виступати в легкій вазі.

“Так, він дійсно націлився на легку вагу. Ломаченко сказав, що в наступному році буде битися в 135 фунтах”, — повідомив промоутер.

Окрім того, американець не відкинув можливості проведення матчу-реваншу між Ломаченко і Орландо Салідо, який завдав Василю єдиної поразки на профі ринзі.

“Думаю, Салідо не надто хоче битися з Ломаченко. Оскільки кожен раз, коли ми робимо йому пропозицію, він називає певну цифру гонорару, а коли ми погоджуємося, він збільшує свої вимоги”, — підкресли Арум.

Як повідомлялося раніше, Ломаченко вилетів в Нью-Йорк, де 9-го грудня відбудеться його протистояння із ще одним олімпійським чемпіоном Гільєрмо Рігондо.

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