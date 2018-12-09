Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Ломаченко, объединил пояса по версии WBA и WBO, получил 846 баллов и поднялся на третью строчку генерации. На две ступени он переместился выше в списке обогнав казаха Геннадия Головкина (814) и абсолютного чемпиона мира к тяжелом дивизионе Александра Усика (826).

В лидерах остался американец Теренс Кроуфорд - 1090 и Сауль Альварес из Мексики - 1041.

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