Ломаченко обійшов Усика в рейтингу найкращих боксерів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Перемога над пуерторіканцем Хосе Педрасою допомогла українському чемпіону світу Василю Ломаченко покращити становище у списку найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії по версії BoxRec, передає УНН з посиланням на BoxRec.
Ломаченко, який об'єднав пояси за версією WBA та WBO, отримав 846 балів та піднявся на третій рядок генерації. На два щаблі він перемістився вище в списку обігнавши казаха Геннадія Головкіна (814) та абсолютного чемпіона світу к важкому дивізіоні Олександра Усика (826).
У лідерах залишився американець Теренс Кроуфорд – 1090 та Сауль Альварес із Мексики – 1041.
Довідка УНН: "BoxRec" - сайт присвячений проведенню і оновленню записів професійних боксерів.