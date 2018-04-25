Ломаченко назвал условие для проведения боя с легендарным Пакьяо

"Бой с Пакьяо зависит от весовой категории. Сейчас я не могу подняться до 63,5 кг. Другое дело, если поединок состоится в категории до 61,2 кг. Только тогда это будет хороший для меня вариант", - подчеркнул Ломаченко.

Также он обнаружил стремление о проведении встречи с американцем Майки Гарсией, который недавно вернулся в легкий вес (до 61,2 кг).

"Да, я хочу боя с Гарсией. Майки - большой вызов для меня, я хочу этого поединка. В будущем это будет исторический бой", - подытожил украинец.

Отметим, что 39-летний Пякьяо становился чемпионом мира в восьми категориях, а сейчас выступает в весе до 66,7 кг.

Как сообщал УНН, филиппинец назвал желаемые сроки проведения боя с Ломаченко.