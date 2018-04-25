Ломаченко назвав умову для проведення бою з легендарним Пак'яо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Український чемпіон світу за версією WBО у другій напівсередній ваговій категорії Василь Ломаченко не виключив можливості проведення двобою із славетним філіппінцем Менні Пак’яо. Про це Ломаченко розповів на відкритому тренуванні перед боєм з Хорхе Лінаресом в інтерв'ю Fight Hub TV, передає УНН.
"Бій з Пак’яо залежить від вагової категорії. Зараз я не можу піднятися до 63,5 кг. Інша справа, якщо поєдинок відбудеться у категорії до 61,2 кг. Лише тоді це буде хороший для мене варіант", - підкреслив Ломаченко.
Також він виявив прагнення щодо проведення зустрічі із американцем Майкі Гарсією, який нещодавно повернувся у легку вагу (до 61,2 кг).
"Так, я хочу бою з Гарсією. Майкі - великий виклик для мене, я хочу цього поєдинку. У майбутньому це буде історичний бій", - підсумував українець.
Зазначимо, що 39-річний Пяк’яо ставав чемпіоном світу у восьми категоріях, а зараз виступає у вазі до 66,7 кг.
Як повідомляв УНН, філіппінець назвав бажані терміни проведення бою з Ломаченко.