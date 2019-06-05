Ломаченко назвал трех лучших боксеров планеты

По мнению Ломаченко в топ-3 лучших боксеров вошли бы Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик. Однако расставлять их по местам он не стал.

"Альварес - точно. Кроуфорд еще. И я бы Усатого (Александра Усика - ред.) добавил. Распределять места? Давайте я не буду этого делать. Вот это моя топ-тройка в любом порядке", - отметил Ломаченко.

Напомним, что в рейтинге лучших бойцов от BoxRec Ломаченко замкнул топ-5.