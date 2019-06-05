Ломаченко назвав трьох кращих боксерів планети
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Володар двох поясів чемпіону світу у легкій вазі Василь Ломаченко перерахував трійку кращих боксерів планети за його версією, повідомляє УНН з посиланням на "LOMA Official TV".
На думку Ломаченка в топ-3 кращих боксерів увійшли б Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд і Олександр Усик. Проте розставляти їх по місцях він не став.
"Альварес - точно. Кроуфорд ще. І я б Усатого (Олександра Усика - ред.) додав. Розподіляти місця? Давайте я не буду цього робити. Ось це моя топ-трійка в будь-якому порядку", - зазначив Ломаченко.
Нагадаємо, що в рейтингу кращих бійців від BoxRec Ломаченко замкнув топ-5.