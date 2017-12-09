Ломаченко набрал четыре килограмма перед боем с Ригондо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В день поединка между Василием Ломаченко и Гилермо Ригондо произошло дополнительное взвешивание, сообщает УНН со ссылкой на Boxeo Cubano.
Оба олимпийские чемпионы не преувеличили лимит в 138 фунтов (62,59 кг). Зато наш соотечественник прибавил в весе чуть более четырех кг - 62,14, а кубинец весит 58,967 кг.
Примечательно, что в случае нарушения лимита любой из боксеров должен уплатить штраф в размере более 10 000 долларов.
Добавим, что поединок на "Мэдисон Сквер Гарден" стартует 10-го декабря ориентировочно не раньше 5:00 по киевскому времени.
Напомним, что на вчерашней процедуре взвешивания оба спортсмена уложились в цифру до 59 кг.