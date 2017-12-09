Ломаченко набрав чотири кілограми перед боєм з Рігондо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В день двобою між Василем Ломаченко та Гілєрмо Рігондо відбулося додаткове зважування, повідомляє УНН з посиланням на Boxeo Cubano.
Обидва олімпійські чемпіони не перебільшили ліміт у 138 фунтів (62,59 кг). Натомість наш співвітчизник додав у вазі трохи більше чотирьох кг – 62,14, а кубинець важить 58,967 кг.
Примітно, що у разі порушення ліміту будь-який із боксерів мав би сплатити штраф у вигляді більше 10 тисяч доларів.
Додамо, що двобій на "Медісон Сквер Гарден" стартуватиме 10-го грудня орієнтовно не раніше 5:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на вчорашній процедурі зважування обидва спортсмени вклалися у цифру до 59 кг.