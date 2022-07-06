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Логистически привлекательный для врага: мэр назвал причину наступления на Славянск

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают наступать на Славянск, потому что этот город логистически привлекателен для них. Об этом на брифинге сообщил мэр Славянска Вадим Лях, передает УНН.

Детали

"Город важен, находится на пересечении трех дорог и логистически очень привлекателен. Однако линия фронта проходит по реке Северский Донец – это преграда, которую трудно пройти, и враг уже совершал попытки это сделать. Город укреплен, что позволяет сдерживать россиян, поэтому при наступлении они не имеют успехов. Чтобы компенсировать неудачи, враг совершает обстрелы по мирному населению, последние две недели это осуществляется с РСЗО, есть раненые и погибшие. Всего с начала боевых действий в городе погибло 17 жителей и 67 – получили ранения", – сообщил Лях.

Он добавил, что пока в Славянске остается примерно 23 тысяч жителей. Эвакуация продолжается каждый день и есть возможность безопасно выехать в направлении Днепра с организацией бесплатного проживания и питания.

Напомним

Разведка Минобороны Великобритании сообщила, что битва за Славянск Донецкой области может стать следующей ключевой в борьбе за Донбасс.

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