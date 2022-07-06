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Логістично привабливий для ворога: мер назвав причину наступу на Слов’янськ

Логістично привабливий для ворога: мер назвав причину наступу на Слов’янськ

Київ • УНН

 • 161324 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські окупанти продовжують наступати на Слов’янськ, тому що це місто логістично привабливе для них. Про це на брифінгу повідомив мер Слов’янська Вадим Лях, передає УНН.

Деталі

"Місто важливе, знаходиться на перетині трьох доріг і логістично є дуже привабливим. Проте лінія фронту проходить по річці Сіверський Донець – це перепона, яку важко пройти, і ворог вже здійснював спроби це зробити. Місто укріплене, що дає змогу стримувати росіян, тому при наступі вони не мають успіху. Щоб компенсувати невдачі, ворог здійснює обстріли по мирному населенню, останні два тижні це здійснюється із РСЗВ, є поранені і загиблі. Всього з початку бойових дій в місті загинуло 17 мешканців і 67 – отримали поранення", – повідомив Лях.

Він додав, що поки у Слов’янську залишається приблизно 23 тисяч мешканців. Евакуація триває кожного дня і є можливість безпечно виїхати в напрямку Дніпра з організацією безкоштовного проживання та харчування.

Нагадаємо

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що битва за Слов’янськ Донецької області може стати наступною ключовою у боротьбі за Донбас.

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