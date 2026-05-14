Лобстеры, пекинская утка, лосось: чем угощал Си Трампа во время визита в Китай

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Си Цзиньпин устроил банкет для Трампа с лобстерами, говяжьими ребрышками и пекинской уткой. Лидеры также обсудили вопросы торговли и Тайваня.

Во время официального визита президента США Дональда Трампа в Китай лидер КНР Си Цзиньпин устроил для американского президента государственный банкет, подобранный с учетом известных привередливых вкусовых предпочтений Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Лидер Китая Си Цзиньпин предлагает Дональду Трампу подборку китайских деликатесов, некоторые из которых подобраны с учетом известных привередливых вкусовых предпочтений американского президента

 - пишет издание.

Согласно списку, предоставленному сопровождающим президента журналистам, гости государственного банкета в четверг вечером лакомятся лобстером в томатном супе, хрустящими говяжьими ребрышками, пекинской уткой, тушеными сезонными овощами, лососем, приготовленным в горчичном соусе, и жареной свиной булочкой.

На десерт гостям предложат выпечку в форме ракушки, тирамису, а также разнообразные фрукты и мороженое.

Пекинская утка считается фирменным блюдом китайской столицы, а жареная булочка со свининой — классическим блюдом для завтрака в юго-восточном регионе Китая, в частности в Шанхае.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными после длительной встречи в Пекине. Стороны обсудили вопросы торговли, технологий и статус Тайваня.

Павел Башинский

