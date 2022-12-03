Ллойд Остин: россия атакует с намеренной жестокостью

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“С заведомой жестокостью россия ставит под прицел своих орудий мирных людей и гражданские цели. Российские атаки убивают детей, разрушают школы и стирают с лица земли больницы”, - заявил Остин, выступая на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

Он также заявил, что США будут поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется.

Напомним

США сосредоточатся на поставках иранского оружия в россию и на поддержке протестующих в стране, а не на заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения, заявил главный представитель администрации Байдена в Иране.