Ллойд Остін: росія атакує з навмисною жорстокістю

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“З явною жорстокістю росія ставить під приціл своїх знарядь мирних людей та громадянські цілі. Російські атаки вбивають дітей, руйнують школи і стирають з лиця землі лікарні”, - заявив Остін, виступаючи на Форумі з національної оборони імені Рональда Рейгана у Каліфорнії.

Він також заявив, що США підтримуватимуть Україну в її праві на самооборону стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо

США зосередяться на постачанні іранської зброї до росії та на підтримці протестувальників у країні, а не на загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, заявив головний представник адміністрації Байдена в Ірані.