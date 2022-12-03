Ллойд Остін: росія атакує з навмисною жорстокістю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін звинуватив росію у навмисній жорстокості, маючи на увазі удари по мирних жителів та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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“З явною жорстокістю росія ставить під приціл своїх знарядь мирних людей та громадянські цілі. Російські атаки вбивають дітей, руйнують школи і стирають з лиця землі лікарні”, - заявив Остін, виступаючи на Форумі з національної оборони імені Рональда Рейгана у Каліфорнії.
Він також заявив, що США підтримуватимуть Україну в її праві на самооборону стільки, скільки потрібно.
Нагадаємо
США зосередяться на постачанні іранської зброї до росії та на підтримці протестувальників у країні, а не на загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, заявив головний представник адміністрації Байдена в Ірані.