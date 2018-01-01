"Ливерпуль" получил 12 победу в сезоне АПЛ

Все важные события баталии состоялись во втором тайме. Сенегалец Садио Мане принял мяч в штрафной зоне и с левой ноги отправил его в верхний угол ворот “Бернли”. Далее Александр-Арнольд решился на дальний выстрел. Кипер Поп с трудностями нивилював опасности.

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У хозяев произошла опасная ответ благодаря нападающему Эшли Барнс, который остро пробил с розвороту.На 87 минуте Сэм Воукс пробил вдоль ворот, а дальше мяч в сетку переправил Гудмундссон — 1:1. Однако на 4-й компенсированной минуте “мерсисайдцы” реализовали розыгрыш штрафного. Победный гол в активе Клаван — 1:2.

Заметим, что в турнирной таблице “Ливерпуль” с 44 очками находится на 4-й строчке, а “Бернли” 7 — 34 балла.

Напомним, в УЕФА составили сводную турнирную таблицу за всю историю выступлений Кубка чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА, на 11-й строчке которой расположилось киевское “Динамо” — у него самый высокий рейтинг среди клубов, которые ни разу не играли в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.