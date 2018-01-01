"Ліверпуль" здобув 12 перемогу в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На арені “Терф Мур” в Бернлі однойменний клуб приймав “Ліверпуль” в 22 турі Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Усі важливі події баталії відбулися у другому таймі. Сенегалець Садіо Мане прийняв м’яч в штрафній зоні і з лівої ноги відправив його у верхній кут воріт “Бернлі”. Далі Александр-Арнольд наважився на дальній постріл. Кіпер Поп з труднощами нивілював небезпеку.
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У господарів сталася небезпечна відповідь завдяки нападнику Ешлі Барнсу, який гостро пробив з розвороту.На 87 хвилині Сем Воукс пробив вздовж воріт, а далі м’яч у сітку переправив Гудмундссон — 1:1. Проте на 4-й компенсованій хвилині “мерсисайдці” реалізували розіграш штрафного. Переможний гол в активі Клавана — 1:2.
Зауважимо, що в турнірній таблиці “Ліверпуль” з 44 очками знаходиться на 4-му рядку, а “Бернлі” 7-й — 34 бали.
Нагадаємо, в УЄФА склали зведену турнірну таблицю за всю історію виступів Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА, на 11-му рядку якої розташувалося київське “Динамо” — у нього найвищий рейтинг серед клубів, які жодного разу не грали в фіналі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів УЄФА.