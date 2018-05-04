"Ливерпуль" установил исторический рекорд результативности Лиги чемпионов

В этом розыгрыше команда Юргена Клоппа забила 46 голов, включая шесть мячей в раунде плей-офф. В результате был превзойден рекорд “Барселоны”, установленный в сезоне 1999/00 (45). Также отметку 40+ голов за один розыгрыш в сезоне 2013/14 годов превосходил “Реал” — 41 мяч.

Заметим, что за вычетом шести голов “красных”, которые они забили в августе “Хоффенхайму”, у них остается 40 голов в основной сетке текущего розыгрыша. По этому показателю мерсисайдцы занимают третье место за всю историю турнира.

Добавим, что лидеры “Ливерпуля” Мохамед Салах и Фирмино забили по 10 голов. Дуэт английского коллектива уступает только Криштиану Роналду (15).