"Ліверпуль" встановив історичний рекорд результативності Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У півфінальному матчі-відповіді з “Ромою” (2:2) на “Олімпіко” футболісти “Ліверпуля” побили давній рекорд Ліги чемпіонів УЄФА за кількістю голів за один сезон, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У цьому розіграші команда Юргена Клоппа забила 46 голів, включаючи шість м’ячів в раунді плей-офф. В результаті був перевершений рекорд “Барселони”, встановлений в сезоні 1999/00 (45). Також позначку 40+ голів за один розіграш в сезоні 2013/14 років перевершував “Реал” — 41 м’яч.
Зауважимо, що за вирахуванням шести голів “червоних”, які вони забили в серпні “Хоффенхайму”, у них залишається 40 голів в основній сітці поточного розіграшу. За цим показником мерсисайдці займають третє місце за всю історію турніру.
Додамо, що лідери “Ліверпуля” Мохамед Салах і Роберто Фірміно забили по 10 голів. Дует англійського колективу поступається лише Кріштіану Роналду (15).