"Ливерпуль" во второй раз обыграл "Манчестер Сити" и пробился в полуфинал ЛЧ

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 • 12276 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. “Манчестер Сити” в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле “Ливерпуль”, сообщает корреспондент УНН.

После поражения в гостях 0:3 подопечным Гвардиолы необходимо было забивать как можно быстрее, и эту задачу “горожане” выполнили. На 2-й минуте прессинг Ван Дейка на фланге от Рахима Стерлинга неподалеку от ворот “мерсисайдцев” дал плоды. Защитник ошибся при передаче и в итоге Стерлиг отдал результативный прострел Габриэлю Жезус — 1:0.

Удивительно близкими хозяева были и ко второму голу, однако удар Бернарду Силвы задел голову противника и мяч попал в стойки ворот. Зато после перерыва команда Клоппа реализовала свои две возможности. Сначала быстрый прорыв в исполнении Мане и Салаха завершил египтянин, а затем отличился Фирмино — 1:2.

Итак, “Ливерпуль” стал еще одним полуфиналистом благодаря победе с общим счетом 5:1.

Добавим также, жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 13-го апреля с участием наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Украинские Национальные Новости

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