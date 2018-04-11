"Ліверпуль" вдруге обіграв "Манчестер Сіті" і пробився до півфіналу ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Манчестер Сіті” у поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймав на власному полі “Ліверпуль”, повідомляє кореспондент УНН.
Після поразки в гостях 0:3 підопічним Гвардіоли необхідно було забивати якомога швидше, і цю задачу “міщани” виконали. На 2-й хвилині пресинг Ван Дейка на фланзі від Рахіма Стерлінга неподалік від воріт “мерсисайдців” дав плоди. Оборонець помилився при передачі і в підсумку Стерліг віддав результативний простріл Габріелю Жезусу — 1:0.
Напрочуд близькими господарі були і до другого голу, однак удар Бернарду Сілви зачепив голову супротивника і м’яч потрапив до стійки воріт. Натомість після перерви команда Клоппа реалізувала свої дві нагоди. Спочатку швидкий прорив у виконанні Мане і Салаха завершив єгиптянин, а потім відзначився Роберто Фірміно — 1:2.
Отже, “Ліверпуль” став ще одним півфіналістом завдяки перемозі із загальним рахунком 5:1.
Додамо також, жеребкування 1/2 фіналу турніру відбудеться 13-го квітня за участі наставника збірної України Андрія Шевченка.