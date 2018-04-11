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"Ліверпуль" вдруге обіграв "Манчестер Сіті" і пробився до півфіналу ЛЧ

Київ • УНН

 • 12283 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Манчестер Сіті” у поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймав на власному полі “Ліверпуль”, повідомляє кореспондент УНН.

Після поразки в гостях 0:3 підопічним Гвардіоли необхідно було забивати якомога швидше, і цю задачу “міщани” виконали. На 2-й хвилині пресинг Ван Дейка на фланзі від Рахіма Стерлінга неподалік від воріт “мерсисайдців” дав плоди. Оборонець помилився при передачі і в підсумку Стерліг віддав результативний простріл Габріелю Жезусу — 1:0.

Напрочуд близькими господарі були і до другого голу, однак удар Бернарду Сілви зачепив голову супротивника і м’яч потрапив до стійки воріт. Натомість після перерви команда Клоппа реалізувала свої дві нагоди. Спочатку швидкий прорив у виконанні Мане і Салаха завершив єгиптянин, а потім відзначився Роберто Фірміно — 1:2.

Отже, “Ліверпуль” став ще одним півфіналістом завдяки перемозі із загальним рахунком 5:1.

Додамо також, жеребкування 1/2 фіналу турніру відбудеться 13-го квітня за участі наставника збірної України Андрія Шевченка.

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