"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по количеству побед в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В центральном матче третьего тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл лондонский "Арсенал", информирует УНН.
На момент 58 минуты дубль Салаха и гол Матипа поставил "канониров" в затруднительное положение из которого они так и не смогли выйти. К концу игры им удалось оформить гол-престижа в исполнении Торрейры - 3:1.
Итак, по сообщению статистического портала "Opta", "мерсисайдцы" с учетом прошлого сезона выиграли 12-й матч в АПЛ подряд, что произошло впервые в истории клуба.
Стоит отметить, "Ливерпуль", набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В 4-м туре мерсисайдцы сыграют с "Бернли".