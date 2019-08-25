"Ліверпуль" оновив клубний рекорд за кількістю перемог в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У центральному матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" обіграв лондонський "Арсенал", інформує УНН.
На момент 58 хвилини дубль Салаха та гол Матіпа поставив "канонірів" у скрутне положення з якого вони так і не змогли вийти. До кінця гри їм вдалося оформити гол-престижу у виконанні Торрейри – 3:1.
Отже, за повідомленням статистичного порталу "Opta", "мерсисайдці" з урахуванням минулого сезону виграли 12-й матч в АПЛ поспіль, що сталося вперше в історії клубу.
Варто зазначити, "Ліверпуль", набравши 9 очок, очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії. У 4-му турі мерсисайдці зіграють з "Бернлі".