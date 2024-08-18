Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

В субботу в Ливане была отключена электроэнергия, поскольку из-за исчерпания запасов мазута электростанция Захрани остановила работу. Об этом сообщает издание L'Orient Today, передает УНН.

Детали

Государственный поставщик электроэнергии страны Electricité du Liban (EDL) проинформировал, что по состоянию на полдень субботы, 17 августа, на электростанции Захрани последний рабочий блок был вынужден полностью остановиться, поскольку на станции полностью иссякли запасы мазута. Это привело к полному отключению электроэнергии по всей территории Ливана.

Отмечается, что блэкаут затронул «важные объекты, такие как аэропорт, порт, водяные насосы, канализационные системы и тюрьмы».

В EDL заверили, что как только мазут будет поставлен, работа блоков электростанции возобновится, и впоследствии электроэнергия и электроснабжение будут постепенно восстановлены до прежнего уровня.

Временный исполняющий обязанности министра энергетики Ливана Валид Фаяд сообщил, что свет в стране вернется в течение 24-48 часов.

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