В российском владивостоке блэкаут после "тренировки" энергетиков

В рф владивосток и почти все Приморье остались без света после "тренировки" местных энергетиков, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Полный блэкаут во владивостоке. У местных жителей паника. В застрявших лифтах остаются десятки людей", - сообщает SHOT.

"Что именно произошло, уточняется, но известно, что сегодня утром и.о. министра энергетики и газоснабжения приморского края елена шиш совместно с АО "ДРСК" провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Электричества, по данным SHOT, сейчас нет во всем приморском крае - из-за аварии на линии Приморской ГРЭС - Хехцир-2. Системный оператор сейчас занимается восстановительными работами.

Как отмечается, без света в Приморье сейчас остаются более 1,8 млн человек.

"Вырубили свет во всем городе. Холодильник не работает, света нет ни у кого", - говорят местные.

Света, как указано, нет в больницах владивостока. Как сообщили SHOT в дальневосточном окружном медицинском центре, сейчас там темно. Врачи спешно проверяют, работает ли оборудование и в каком состоянии резервные генераторы.

Сообщается, что люди выходят из остановившихся электричек и вручную поднимают шлагбаумы на путях.

В Австрии несколько городов зацепил блэкаут