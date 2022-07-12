Литва выделит 10 млн евро на восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правительство Литвы одобрило пакет помощи в размере 10 миллионов евро, чтобы помочь Украине провести "срочные восстановительные работы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
"Эта государственная помощь – это средства на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора. Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Как отметили, помощь будет перечислена в Национальный банк Украины.
Напомним
Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.