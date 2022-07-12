Литва выделит 10 млн евро на восстановление Украины

Детали

"Эта государственная помощь – это средства на критически важную инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора. Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Как отметили, помощь будет перечислена в Национальный банк Украины.

Напомним

Украина получила от США еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи.