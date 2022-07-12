Литва виділить 10 млн євро на відновлення України

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"Ця державна допомога – це кошти на критично важливу інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. Українці переможуть, бо правда та рішучість захищати та будувати на їхньому боці, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора. Допомагаючи Україні, ми прагнемо максимально прискорити перемогу та відновлення країни", – заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Як зазначили, допомогу перерахують в Національний банк України.

Нагадаємо

Україна отримала від США ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги.