Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Киев • УНН
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала Еврокомиссию и Совет рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в Европейском Союзе. Об этом чиновница заявила во время обращения к Еврокомиссии, передает УНН.
Давайте начнем думать о процедуре приостановления права голоса Венгрии. Наши юристы должны найти законные способы остановить разрушение как извне и изнутри
В своей речи она выразила мнение, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан работает на российского президента Владимира Путина, а его действия по дестабилизации ЕС необходимо остановить.
К сожалению, методы, чтобы его остановить, слишком слабые. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать. Если мы позволим Путину уничтожить не только Украину, но и ЕС, нам придется столкнуться с экзистенциальными вопросами
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба12 декабрь 2023, 13:29 • 29062 просмотра
Литва призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.
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