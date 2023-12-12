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В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 13:29  •  10308 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.

В Европейском Союзе нет ни одной страны, которая не хочет видеть Украину в составе ЕС. Есть только Венгрия, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия вступления Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Кулеба отметил, что сейчас ведутся две огромные дипломатические битвы.

"У нас сейчас ведутся две огромные дипломатические битвы. Президент сейчас в США, я в Брюсселе - это делаем ради того, чтобы были нужные для Украины решения", - сказал Кулеба.

Он также прокомментировал свой вчерашний разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Что касается ситуации в Брюсселе, то нет ни одной страны в ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Есть только страна, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления - это Венгрия. Но вчера по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, она снята

- рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 декабря провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которой обсудили решение Евросовета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

Euractiv сообщало, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить вплоть до марта 2024 года, из-за Венгрии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.

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