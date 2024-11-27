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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва поддержала идею Франции об отправке войск в Украину

Литва поддержала идею Франции об отправке войск в Украину

Киев  •  УНН

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Посол Литвы при НАТО заявил о поддержке французской инициативы относительно возможного направления западных войск в Украину. По его словам, для этого не нужно разрешение НАТО, это могут быть национальные решения отдельных стран.

Литва поддерживает идею Франции о возможной отправке западных войск в Украину. В случае, если Париж решит это сделать, то ему не нужно разрешение НАТО, заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис в Комментарии "Радио Свобода", передает УНН

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", - заявил посол. 

Впрочем, как отметил Матуленис, сейчас отправка  войск в Украину - это "только идея" и разные страны имеют по этому поводу разные позиции.

"Это последовательная французская позиция. Мы всегда положительно относились к этому", - подчеркнул  посол.

Матулонис считает, что такая дискуссия может быть поднята министрами иностранных дел НАТО на встрече на следующей неделе: "от них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся".

Дополнение 

Вопрос отправки иностранных войск в Украину продолжает вызывать обсуждение на международном уровне. Например, в газете Le Monde сообщили, что после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию обе страны снова вернулись к упомянутой теме. Но министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми отверг Эту идею. в то же время тема периодически возникает в политических дискуссиях, особенно в контексте возможной угрозы безопасности стран НАТО.

Политолог Тарас Семенюк в комментарии УНН объяснил, Какие политические и правовые аспекты касаются такого решения, а также как оно могло бы повлиять на баланс сил на фронте.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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