Литва поддерживает дополнительные санкции против России за паспорта в ОРДЛО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49958 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 75613 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91875 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100699 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124262 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111950 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130216 просмотра

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Литва поддерживает дополнительные санкции против России за паспорта в ОРДЛО

Литва поддерживает дополнительные санкции против России за паспорта в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 7204 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Литва считает решение России об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО нарушением международного права и верит в необходимость дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД страны Линас Линкявичюс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.

"Это (указ по российским паспортам жителям ОРДЛО - ред.) - нарушение международного права, еще одно. Этот процесс паспортизации был и в Грузии. Так что это происходит не впервые. И честно говоря, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, будет нарушение международного права, международных приверженностей или нарушение наших договоренностей с Россией, мы продолжим принимать это к сведению и должны подумать о дополнительных мерах. Я верю, дополнительные санкции должны быть введены", - заявил министр.

Напомним, в Чехии не уверены в необходимости санкций против РФ за "паспортизацию".

Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин в Брюсселе выступит с требованием расширения санкций против РФ и непризнание "паспортизации".

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