Литва поддерживает дополнительные санкции против России за паспорта в ОРДЛО

"Это (указ по российским паспортам жителям ОРДЛО - ред.) - нарушение международного права, еще одно. Этот процесс паспортизации был и в Грузии. Так что это происходит не впервые. И честно говоря, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, будет нарушение международного права, международных приверженностей или нарушение наших договоренностей с Россией, мы продолжим принимать это к сведению и должны подумать о дополнительных мерах. Я верю, дополнительные санкции должны быть введены", - заявил министр.

Напомним, в Чехии не уверены в необходимости санкций против РФ за "паспортизацию".

Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин в Брюсселе выступит с требованием расширения санкций против РФ и непризнание "паспортизации".