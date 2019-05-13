Литва поддерживает дополнительные санкции против России за паспорта в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Литва считает решение России об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО нарушением международного права и верит в необходимость дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД страны Линас Линкявичюс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН.
"Это (указ по российским паспортам жителям ОРДЛО - ред.) - нарушение международного права, еще одно. Этот процесс паспортизации был и в Грузии. Так что это происходит не впервые. И честно говоря, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, будет нарушение международного права, международных приверженностей или нарушение наших договоренностей с Россией, мы продолжим принимать это к сведению и должны подумать о дополнительных мерах. Я верю, дополнительные санкции должны быть введены", - заявил министр.
Напомним, в Чехии не уверены в необходимости санкций против РФ за "паспортизацию".
Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин в Брюсселе выступит с требованием расширения санкций против РФ и непризнание "паспортизации".