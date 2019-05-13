Литва підтримує додаткові санкції проти Росії за паспорти в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Литва вважає рішення Росії про спрощення отримання російського громадянства жителями ОРДЛО порушенням міжнародного права і вірить в необхідність додаткових санкцій проти РФ. Про це заявив голова МЗС країни Лінас Лінкявічюс після прибуття на зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає кореспондент УНН.
"Це (указ щодо російських паспортів жителям ОРДЛО - ред.) - порушення міжнародного права, ще одне. Цей процес паспортизації був і в Грузії. Так що це відбувається не вперше. І чесно кажучи, ми погодилися, що, якщо щось піде не так, буде порушення міжнародного права, міжнародних зобов'язань або порушення наших домовленостей з Росією, ми продовжимо приймати це до відома і повинні подумати про додаткові заходи. Я вірю, додаткові санкції повинні бути введені", - заявив міністр.
Нагадаємо, у Чехії не впевнені в необхідності санкцій проти РФ за "паспортизацію".
Як повідомляв УНН, голова МЗС України Павло Клімкін в Брюсселі виступить з вимогою розширення санкцій проти РФ і невизнання "паспортизації".