Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Литвы, которая никогда не признает оккупацию Крыма и других украинских территорий, и будет требовать от россии соблюдения международного права и вывода войск к признанным границам. Об этом он заявил на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

"Эта война становится все более грубой и опасной", - говорит президент Литвы.

Науседа отметил, что выбирая преступный путь в 2014 году россия оставила свое место в международном сообществе и ежегодно она все глубже попадает в ту дыру, которую создала собственными руками.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы помочь Украине. Литва никогда не признает оккупацию и незаконную аннексию Крыма и других территорий Украины. Мы всегда будем требовать, чтобы россия начала уважать международное право и прекратила преследовать население на ВОТ и отвела свои все войска к международно признанным границам", - добавил он.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа на четвертом саммите международной Крымской платформы заявил, что мир не может допустить, чтобы массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму стали "новой нормой".